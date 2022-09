వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌.. కరోనా సమయంలో బాగా వినిపించిన పేరు. కోవిడ్‌ వచ్చాక దాదాపు ప్రతి కంపెనీ కార్యాలయాలు మూతపడిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో తమ ఉద్యోగులకు ఇంటి నుంచి పని చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది. అయితే ఇటీవల కోవిడ్‌ కేసులు తగ్గిపోవడంతో మళ్లీ కార్యాలయాలు తెరుచుకున్నాయి. మెల్లమెల్లగా ఉద్యోగులు కంపెనీల బాట పడుతున్నారు. కానీ కొంతమంది ఇంకా ఇంటి నుంచే పని చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. సుమారు ఏడాది, రెండేళ్లపాటు ఇంట్లో ఉండటంతో చాలామంది వర్క్‌ ఫ్రం హోంకు అలవాటు పడిపోయారు.

ఈ క్రమంలో సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటే ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త హర్ష గోయంకా తాజాగా వర్క్‌ ఫ్రం హోం, వర్క్‌ ఫ్రం ఆఫీస్‌ గురించి తెలుపుతూ ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. ఇంటి నుంచి కంటే ఆఫీస్‌ నుంచి పనిచేయడం వల్ల కలిగే లాభాలను వివరిస్తూ చేసిన ఈ పోస్టు ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది. పోస్టులో రెండు పై చార్ట్‌లు ఉండగా.. పై దానిలో వర్క్‌ ఫ్రం హోమ్‌కు సంబంధించింది. ఇందులో మొత్తం పని కోసమే కేటాయించి ఉంది.

Here is a reason why you should work from office 😀😀😀! pic.twitter.com/rMcjD9ahl8

— Harsh Goenka (@hvgoenka) September 29, 2022