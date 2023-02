సాక్షి, ఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఢిల్లీ లిక్కర్‌ స్కాంలో అరెస్ట్‌ అయిన నిందితులకు ఊరట దక్కలేదు. మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణలతో అరెస్ట్‌ అయిన ఐదుగురికి గురువారం బెయిల్‌ నిరాకరించింది కోర్టు.

లిక్కర్‌ స్కాంలో విజయ్‌ నాయర్‌, అభిషేక్‌ బోయినపల్లి, సమీర్‌ మహేంద్రు, శరత్‌ చంద్రారెడ్డి, బినోయ్‌ బాబులను దర్యాప్తు సంస్థ అరెస్ట్‌ చేసింది. అయితే బెయిల్‌ కోసం వీళ్లు ఢిల్లీ రౌస్‌ ఎవెన్యూ Rouse Avenue Court కోర్టును ఆశ్రయించగా.. కోర్టు బెయిల్‌కు తిరస్కరించింది.

Delhi's Rouse Avenue Court dismisses bail petitions of Vijay Nair, Abhishek Bonipally, Sameer Mahendru, Sarath P Reddy and Binoy Babu who were arrested in the money laundering probe emerging out of the Delhi govt new excise policy case

