ముంబై: ఓ రైతు ఇంజనీర్‌లా వినూత్న ఆలోచన చేశాడు. చేతులకు పని చెప్పకుండానే ట్రాక్టర్‌తో చిటికెలో ఆవు పాలు పితికిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ వీడియోను మహీంద్రా గ్రూప్‌ అధినేత‌ ఆనంద్ మహీంద్ర బుధవారం ట్విటర్‌లో‌ పంచుకున్నారు. ‘గ్రామాల్లో మా ట్రాక్టర్‌లను మల్టీ టాస్క్‌లుగా ఉపయోగిస్తున్న వీడియోలను ప్రజలు నాకు తరచు పంపిస్తున్నారు. అందులో ఇది నాకు కొత్తగా అనిపించింది. ఇంజనీర్‌ కానీవారు ఇలా చేయగలరా’ అంటూ ఈ వీడియోను షేర్‌ చేశారు. (చదవండి: నవ్వొద్దని ప్రభుత్వం ఆంక్షలు, కానీ..)

People keep sending me clips of how our tractors are used as ‘multi-tasking’ beasts of burden in rural areas. This one was a new one for me. Can the non-engineers amongst you figure out what essentially they have rigged out here? pic.twitter.com/OcKRYWXDyK

— anand mahindra (@anandmahindra) August 5, 2020