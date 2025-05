మరోసారి కాల్పుల విరమణను ఉల్లంఘించిన పాక్‌

పాకిస్థాన్‌ మరోసారి కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘించింది. జమ్మూకశ్మీర్‌లోని సాంబా సెక్టార్‌, పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌ జిల్లాలో దూసుకొచ్చిన పాకిస్థాన్‌ డ్రోన్లను భారత రక్షణ వ్యవస్థ అడ్డుకుంది. జమ్మూ, రాజస్థాన్‌, పంజాబ్‌లోని పలు జిల్లాల్లో అధికారులు బ్లాక్అవుట్‌ అమలు చేస్తున్నారు.

ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం తర్వాత పాకిస్థాన్‌ రెచ్చిపోయింది. వాస్తవాధీన రేఖ వెంట పాక్‌ కాల్పులకు తెగబడింది. డ్రోన్లను భారత్‌ ఎయిర్‌ డిఫెన్స్‌‌ సిస్టమ్‌ పేల్చివేసింది. హోషియార్‌పూర్‌లో సైరన్లు మోగాయి. సాంబా, ఆర్నియాలో డ్రోన్‌ కదలికలను గుర్తించారు.

#WATCH | J&K: Red streaks seen and explosions heard as India's air defence intercepts Pakistani drones amid blackout in Samba.



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/EyiBfKg6hs

— ANI (@ANI) May 12, 2025