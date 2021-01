ఈ రోజు ప్రత్యేకతేంటో తెలుసా?

2021 సంవత్సరంలో ఈ రోజుకు ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. అదేంటంటే!.. 21వ శతాబ్ధంలో.. 21వ సంవత్సరంలో వచ్చిన 21వ రోజు ఇది. 1846లో ఇదే రోజున చార్లెస్‌ డికెన్స్‌ ‘డైలీ న్యూస్‌’ మొదటి ఎడిషన్‌ విడుదలైంది. 1950లో ప్రముఖ నవల ‘ అనిమల్‌ ఫార్మ్‌’ రచయిత జార్జ్‌ ఆర్వెల్‌ మరణించారు.

వీటితో పాటు..

► నేషనల్‌ హగ్గింగ్‌ డే

► నేషనల్‌ హగ్‌ యువర్‌ పప్పీ డే

► ఉమెన్స్‌ హెల్దీ వేయిట్‌ డే కూడా ఈ రోజే.

అంతేకాకుండా.. ఈ సంవత్సరానికి కూడా ఓ ప్రత్యేక ఉంది. శుక్రవారంతో మొదలై.. శుక్రవారంతో ముగిసే లీపు సంవత్సరం ఇది. 2010 సంవత్సరాన్ని పోలిన ఈ సంవత్సరం క్యాలెండర్‌ 2027, 2100లో మాత్రమే మళ్లీ పునరావృతమవుతుంది.

ఈ రోజు ప్రత్యేకతను అందరికీ తెలియజేస్తూ కొందరు నెటిజన్లు ట్వీట్లు చేసేస్తున్నారు. ‘‘ మన జీవితంలో ఈ రోజు చాలా ప్రత్యేకమైనది’’ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది ఓ అడుగు ముందుకు వేసి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నారు.

*21st Day* of *21st Year* of the *21st Century*.

Wishing everyone A very special n historical day of our life...

*An unique Day of our life*

Today is the 21st day of the 21st year of the 21st century.

— Naresh Gera (@gerank) January 21, 2021