దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ రాజశేఖర రెడ్డి పాద యాత్ర ఆధారంగా రూపొందిన చిత్రం ‘యాత్ర’. ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కిన మూవీ ‘యాత్ర 2’. వైఎస్సార్‌ తనయుడు వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ప్రతిష్టాతక్మంగా చేపట్టిన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాడు మహి వి.రాఘవ్‌. ఇందులో వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి పాత్రలో మలయాళ సూపర్‌ స్టార్‌ మమ్ముట్టి, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డి పాత్రలో హీరో జీవా నటించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ మూవీ టీజర్‌, ట్రైలర్‌తో పాటు పాటలు సినిమాపై భారీ హైప్‌ని క్రియేట్‌ చేశాయి.

ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్‌ అవుతుందా అని వైఎస్సార్‌, వైఎస్‌ జగన్‌ అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రేక్షకులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. ఎట్టకేలకు నేడు(ఫిబ్రవరి 8) ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఓవర్సీస్‌తో పాటు పలు చోట్ల ఇప్పటికే ఫస్ట్‌డే ఫస్ట్‌ షో పడిపోయింది. దీంతో సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. యాత్ర 2 మూవీ ఎలా ఉంది? వైఎస్‌ జగన్‌గా జీవా ఎలా నటించాడు? తదితర విషయాలు ఎక్స్‌(ట్విటర్‌) వేదికగా చర్చిస్తున్నారు. అవేంటో చూడండి. ఇది కేవలం ప్రేక్షకుల అభిప్రాయం మాత్రమే. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలకు ‘సాక్షి’ బాధ్యత వహించదు.

యాత్ర 2 చిత్రానికి ఎక్స్‌లో పాజిటివ్‌ స్పందన వస్తోంది. సినిమా అద్భుతంగా ఉందని నెటిజన్స్ కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు వచ్చిన బయోపిక్‌లో యాత్ర 2 బెస్ట్‌ బయోపిక్‌ అని కొంతమంది నెటిజన్స్‌ అభిప్రాయపడుతున్నారు. సినిమాలో చాలా ఎమోషనల్‌ సీన్స్‌ ఉన్నాయట. తెలియకుండా కన్నీళ్లు వచ్చేస్తాయంటూ పలువురు నెటిజన్స్‌ ఎక్స్‌లో కామెంట్‌ చేస్తున్నారు.

#Yatra2

The best biopic ever in all the industries u will feel goosebumps right from the start @MahiVraghav just remember this name.

Had a little hatred towards jagan but now it’s love ❤️ @JiivaOfficial 💥

Antis ki kuda goosebumps vache moments unnay ⭐️⭐️⭐️⭐️/5

Rating :-4/5 pic.twitter.com/Tggn0vieAr

— Film Buff 🍿🎬 (@SsmbWorshipper) February 7, 2024