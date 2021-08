Hero Vishal: విశాల్‌ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రానికి ‘సామాన్యుడు’ అనే టైటిల్‌ని ఖరారు చేశారు. ‘నాట్‌ ఎ కామన్‌ మ్యాన్‌’ అనేది ఉపశీర్షిక. తు.ప. శరవణన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో డింపుల్‌ హయతి హీరోయిన్‌. విశాల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. కాగా ఆదివారం (ఆగస్టు 29)న విశాల్‌ బర్త్‌ డే సందర్భంగా ‘సామాన్యుడు’ టైటిల్, ఫస్ట్‌లుక్‌ను విడుదల చేశారు.

Here We Go,

Presenting the First Look & Title of #Vishal31 - #VeerameVaagaiSoodum pic.twitter.com/m6R4Q4HOM9

— Vishal (@VishalKOfficial) August 29, 2021