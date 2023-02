ఇండస్ట్రీలో మరో విషాదం.. ప్రముఖ సీనియర్‌ దర్శకుడు మృతి

సినీ పరిశ్రమలో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. కన్నడ సీనియర్‌ దర్శకుడు ఎస్​కే భగవాన్ (90) కన్నుమూశారు. గత కొంతకాంలంగా వృద్దాప్యం,అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన సోమవారం బెంగళూరులో తుదిశ్వాస విడిచారు.

ఈ విషయాన్ని ఆయన కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. కన్నడ దిగ్గజ నటుడు దివంగత కంఠీరవ రాజ్‌కుమార్‌తో ఎక్కువ సినిమాలు తెరకెక్కించిన ఆయన పలు బ్లాక్‌ బస్టర్‌ చిత్రాలను అందించారు.

1933 జులై 5న జన్మించిన భగవాన్‌కు చిన్ననాటి నుంచే సినిమాలపై ఆసక్తి ఉండేదట. తొలుత సహాయ దర్శకుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఆ తర్వాత దర్శకత్వం వైపు మొగ్గుచూపారు. ఎస్​కే భగవాన్ మృతి పట్ల కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్​ బొమ్మై సహా పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Kannada film director SK Bhagavan passes away in Bengaluru.

"I was very saddened to hear the news of renowned director of Kannada film industry SK Bhagavan's death. I pray that God gives strength to his family to bear this pain," tweets Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/tzU7vLBkS8

— ANI (@ANI) February 20, 2023