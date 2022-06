విక్టరీ వెంకటేశ్‌, మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ఎఫ్‌ 3. నవ్వుల బొనాంజా ఎఫ్‌ 2కి సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ అంతకంటే బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. థియేటర్‌కు వెళ్లిన ప్రేక్షకుడు కాసేపు కడుపుబ్బా నవ్వుకుని బయటకు వస్తున్నాడు. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు బాగా నచ్చేసిన ఎఫ్‌ 3 మే 27న రిలీజైంది.

కేవలం 9 రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల గ్రాస్‌ సాధించిన మూవీ వీకెండ్‌ను బాగా వాడుకుంది. ఫలితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ.110 కోట్ల గ్రాస్‌ అందుకుంది. ఇప్పటికే నిర్మాతలకు లాభాలు కూడా వచ్చాయని చిత్రయూనిట్‌ అధికారికంగా ప్రకటించింది. కాగా అనిల్‌ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఎఫ్‌ 3 సినిమాలో మెహరీన్‌, తమన్నా కథానాయికలుగా నటించారు. ‘దిల్‌’ రాజు సమర్పణలో శిరీష్‌ నిర్మించాడు.

