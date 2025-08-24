 'మదరాసి' మూవీ వీడియో సాంగ్‌ విడుదల | Varadhalli Video Song Out From Madharasi movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'మదరాసి' మూవీ వీడియో సాంగ్‌ విడుదల

Aug 24 2025 1:22 PM | Updated on Aug 24 2025 1:41 PM

Varadhalli Video Song Out From Madharasi movie

కోలీవుడ్‌ హీరో శివ కార్తికేయన్‌ నటిస్తున్న 'మదరాసి'(Madharaasi )చిత్రం నుంచి రెండో సాంగ్‌ విడుదలైంది. మురుగదాస్‌ దర్శకత్వంలో  తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా రుక్మిణీ వసంత్‌ నటిస్తుంది.  ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన మొదటి సాంగ్‌తో పాటు పోస్టర్‌లు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.  తాజాగా విడుదలైన వీడియో సాంగ్‌ కూడా మెప్పించేలా ఉంది.  రామజోగయ్య శాస్త్రి రచించిన ఈ పాటను ఆదిత్య ఆర్కే ఆలపించారు.

శ్రీ లక్ష్మీ మూవీస్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబరు 5న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. హై యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందుతోన్న చిత్రం సరికొత్త ఎగ్జయిటింగ్‌ యాక్షన్‌ ప్యాక్డ్‌ కథను చూపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో విద్యుత్‌ జమాల్, బిజు మీనన్, షబ్బీర్, విక్రాంత్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైటెక్స్‌లో 5కే రన్‌.. నగరవాసుల సందడి (ఫోటోలు)
photo 2

జోహార్ఫా రెస్టారెంట్‌లో సందడి చేసిన మహ్మద్‌ సిరాజ్‌(ఫోటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 24-31)
photo 4

పుష్ప మూవీ ఫేమ్ జాలి రెడ్డి బర్త్‌ డే.. సతీమణి స్పెషల్ విషెస్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

కాబోయే మరదలితో రిబ్బన్‌ కట్‌ చేసిన సారా.. సచిన్‌ పుత్రికోత్సాహం (ఫొటోలు)

Video

View all
NTR Fans Mass Warning To MLA Daggupati Venkateswara Prasad 1
Video_icon

ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి క్షమాపణ చెప్పాలి.. లేకపోతే మేమేంటో చూపిస్తాం..
Jr NTR Fans Fire On Daggupati Prasad And Chandrababu Govt 2
Video_icon

గడువు ముగిసింది.. ఇక ఉద్యమమే..
YSRCP Bhumana Karunakar Reddy Press Meet In Tirupati 3
Video_icon

తిరుపతిలో బీఆర్ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో భూ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు
Nagarjuna And Puri Jagannadh Up Coming Movie 4
Video_icon

20 ఏళ్ల తర్వాత.. నాగార్జున, పూరి కంబినేషన్లో సినిమా
High Tension In TDP MLA Daggupati Prasad Office At Anantapur 5
Video_icon

అనంతపురం అర్బన్ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్ కు ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ భయం
Advertisement
 