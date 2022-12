పాన్‌ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్‌, నట‌సింహ నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది. ఆ జోష్‌ వేరే లెవల్‌ కదా! బాలయ్య హోస్ట్ చేస్తోన్న‌ పాపుల‌ర్ టాక్ షో అన్‌స్టాప‌బుల్‌లో ప్రభాస్‌ పాల్గొన్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రోమో కూడా విడుద‌లైంది. ఇందులో డార్లింగ్‌ సైలెంట్‌గా కాకుండా జోకులేస్తూ నవ్విస్తూ అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించాడు. ఇటు నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ అటు ప్ర‌భాస్‌, గోపీచంద్‌ల ఫ్యాన్స్‌కు ప‌ర్‌ఫెక్ట్ విందు భోజ‌నంలాంటి ఎపిసోడ్‌ను సిద్ధం చేసింది ఆహా. అయితే ఆ ఎపిసోడ్‌ను ఎడిట్‌ చేయడానికి మాత్రం చాలా కష్టపడుతోందట.

ఎందుకంటే ఇందులో ప్ర‌తి క్ష‌ణం ఎంతో విలువైన‌దే. దాన్ని ప్ర‌తీ ఒక్క‌రూ ఆస్వాదించాల్సిందేనంటోంది. దీంతో ఆహా ఈ బాహుబ‌లి ఎపిసోడ్‌ను రెండు భాగాలుగా ప్రేక్ష‌కుల‌కు అందించాల‌ని నిర్ణ‌యించుకుంది. బాహుబలి - 1 ది బిగినింగ్ ఎపిసోడ్‌ను డిసెంబ‌ర్ 30న, బాహుబలి క‌న్‌క్లూజ‌న్ ఎపిసోడ్‌ను జ‌న‌వ‌రి 6న ప్రసారం చేయనుంది. అన్‌స్టాప‌బుల్ విత్ ఎన్‌బీకే చరిత్రలో ఓ ఎపిసోడ్‌ను రెండు భాగాలుగా అందించ‌టం ఇదే మొద‌టిసారి. తొలి ఎపిసోడ్‌లో నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ‌, ప్ర‌భాస్ మ‌ధ్య జ‌రిగే సంభాష‌ణ ప్రేక్ష‌కుల‌కు కావాల్సినంత వినోదాన్ని అందిస్తుంది. రెండో ఎపిసోడ్‌లో ప్ర‌భాస్‌, గోపీచంద్ కెరీర్ ఇండ‌స్ట్రీలో ఎలా ప్రారంభ‌మైంది. వారి స్నేహం ఎలా ప్రారంభ‌మైంది. ఇన్నేళ్ల‌లో ఎలా బ‌ల‌ప‌డింది అనే విష‌యాలుంటాయి.

‘‘మాకు అభిమానుల నుంచి లెక్కలేనన్ని మెసేజెస్ వచ్చాయి. ఈ ఎపిసోడ్‌ను ఎలాంటి ఎడిటింగ్ లేకుండా ప్రసారం చేయాల‌ని కోరారు. దీంతో ప్ర‌భాస్‌, నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ, ఆహా టీమ్ అంత‌ర్గ‌తంగా చ‌ర్చించుకున్న త‌ర్వాత రెండు భాగాలుగా ఈ ఎపిసోడ్‌ను అందించాల‌ని నిర్ణ‌యించుకున్నాం. న్యూ ఇయ‌ర్‌ను నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ‌, ప్ర‌భాస్ కాంబినేష‌న్‌తో ఆహాలో రాబోతున్న ఈ టాక్ షో ఎపిసోడ్ కంటే గొప్ప‌గా సెల‌బ్రేట్ చేసుకోవ‌టానికి ఏముంటుంది. ఎవ‌రూ ఊహించ‌లేని కొత్త విష‌యాలు, అంత‌కు మించిన ఫ‌న్ డిసెంబ‌ర్ 30, జ‌న‌వ‌రి 6న ఆహా ద్వారా స్క్రీన్స్‌ను ఢీ కొట్ట‌నుంది’’ అని ఆహా టీమ్ తెలియజేసింది. ఇకపోతే తొలి ఎపిసోడ్‌లో బాల‌కృష్ణ‌.. ప్ర‌భాస్‌ను సీత‌తో ఉన్న రిలేష‌న్ గురించి ప్ర‌శ్నించారు. దానికి ఆయ‌న ఏమ‌ని బ‌దులిచ్చారో తెలియాలంటే మరో రెండు రోజులు ఆగాల్సిందే!

Content entha bagundante edit cheyadaniki evvaru oppukoledu, ade exclusive experience meeku andinchenduku "direct from the sets to play","Bahubali Episode in 2 parts." Mahishmathi Oopiri pilchuko, he is on the way🗡️🛡️

Have a blast this New year week.❤️🕺#PrabhasOnAha #Prabhas pic.twitter.com/2jynoaYOt5

