ప్రముఖ సినీ గీత రచయిత శ్రీమణి ఓ ఇంటివాడయ్యాడు. తన చిరకాల స్నేహితురాలితో ఏడడుగులు వేసి వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. పదేళ్లు ప్రేమించిన ప్రేయసి ఫరాను ఆదివారం పెద్దల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ట్విటర్‌లో పోస్టు పెట్టాడు. ‘ఫరాతో పెళ్లి కోసం పదేళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్నాను. చివరకి కల నిజమైంది. ప్రియమైన ఫరా.. నా జీవితంలోకి వెలకమ్‌. మా ప్రేమను అర్థం చేసుకొని మమ్మల్ని ఒకటి చేసినందుకు మా తల్లిదండ్రులకు, దేవునికి కృతజ్ఞతలు. వివాహ జీవితం ప్రారంభం’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. చదవండి: సీక్రెట్‌గా రెండో పెళ్లి చేసుకున్న ప్రభుదేవా!

Welcome to my life

My sweet little angel (fara)

We r waiting for this moment

From past 10 years

Finally dream came true

Thx to the God and our parents

For understanding our hearts 💕 #MarriedLifeBegins pic.twitter.com/2njsfNClqc

— ShreeMani Lyricist (@ShreeLyricist) November 22, 2020