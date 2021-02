సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ శింబు నటిస్తున్న ‘మానాడు’ మూవీ టీజర్‌ను విడుదలైంది. టాలీవుడ్‌ మాస్‌ మహారాజా రవితేజ ‘మానాడు’ టీజర్‌ను బుధవారం రిలీజ్‌ చేశారు. శింబు పుట్టినరోజు సందర్బంగా రిలీజ్ చేసిన ఈ టీజర్ ఫ్యాన్స్‌కు తెగ నచ్చేసింది. దీంతో ఇది ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా రవితేజ​ శింబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అందజేశారు. అలాగే టీమ్‌కు కూడా అభినందనలు తెలిపారు. రూ. 125 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

‘రివైండ్‌’ పేరుతో పొలిటికల్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో శింబు ముస్లింగా కనిపించనున్నారు. వెంకట్ ప్రభు దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రంలో కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. టైమ్ ఎవరి గురించి వెయిట్ చేయదు.. ఒకవేళ వెయిట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? అనే కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో ప్రముఖ దర్శకులు భారతీరాజా, ఎస్.ఏ.చంద్రశేఖర్, ఎస్.జె.సూర్య, కరుణాకరన్ ఈ మూవీలో నటిస్తుండడం మరో విశేషం. వి హౌస్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై ప్రముఖ నిర్మాత సురేష్ కామాచి నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి యువన్‌ శంకర్‌ రాజా సంగీతం మరో హైలైట్‌గా నిలవనుంది.

Happy Birthday @SilambarasanTR_ !! 🤗🤗 Super happy to launch the #Rewindteaser. Looks gripping! Good luck to the entire team! @vp_offl @sureshkamatchi @thisisysrhttps://t.co/WFiTDwoJiS

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) February 3, 2021