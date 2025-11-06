శ్రీవిష్ణు హీరోగా కొత్త సినిమా మొదలైంది. సన్నీ సంజయ్ దర్శకుడు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. 'ప్రతి యువకుడి కథ' అనే ట్యాగ్లైన్తో ఈ సినిమా అనౌన్స్మెంట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.
'దైనందిన జీవితాన్ని నిర్వచించే సంఘర్షణలు, ఆశలు, భావోద్వేగాలు వంటివి అన్వేషించే కథతో సన్నీ సంజయ్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకూ గొప్ప పాత్రలతో అలరించిన శ్రీవిష్ణు ఈ చిత్రంలో అద్భుత పాత్ర చేయనున్నారు' అని యూనిట్ పేర్కొంది. ఈ చిత్రం షూటింగ్ త్వరలో ఆరంభం కానుంది. 'అనగనగా' అనే ఓటీటీ సినిమాతో సంజయ్ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యాడు.
The story of every YOUNGSTER 🤘
A new-gen entertainer packed with laughs, vibes & emotions that stay with you ❤️🔥#SitharaEntertainments Production No.39 x @SreeVishnuOffl 🔥
Directed by @ASunnySanjay
Produced by @vamsi84 & #SaiSoujanya
Shoot begins soon 🎬@SitharaEnts… pic.twitter.com/la5NV2YIK9
