తమిళ స్టార్‌ హీరో ధనుష్‌ నటించిన తొలి తెలుగు చిత్రం సార్‌. మలయాళ ముద్దుగుమ్మ సంయుక్తా మీనన్‌ ఇందులో హీరోయిన్‌గా నటించింది. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వచ్చిన ఈ సినిమా ఇటీవలె విడుదలై సూపర్‌ హిట్‌ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు అదిరిపోయే కలెక్షన్లను కూడా వసూలు చేస్తోందీ చిత్రం.

ఇప్పటి వరకు డబ్బింగ్‌ సినిమాలతో ఆకట్టుకున్న ధనుష్‌ తెలుగులో తొలి సినిమాతోనే సాలిడ్‌ హిట్‌ అందుకున్నాడు.తాజాగా సినిమా సక్సెస్‌పై సీతారామం దర్శకుడు హనురాఘవపూడి ట్వీట్‌ చేశారు. సార్‌ సినిమా చూశాను.

చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు ఈ చిత్రాన్ని చూడాల్సిందే. ఎప్పటిలాగే ధనుష్‌ మరోసారి తన నటనతో కట్టిపడేశారు. మూవీ టీం అందరికి కంగ్రాట్స్‌ అంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు.



Watched #SIRMovie and must say, I'm mind-blown! Definitely, a must watch. And as always, @dhanushkraja garu steals the show. Very honest writing and screenplay by #VenkyAtluri. Congratulations @SitharaEnts on delivering a blockbuster. And @dopyuvraj terrific 👌🏻 pic.twitter.com/9mkTqHJC6s

