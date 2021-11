Sirivennela Seetharama Sastry అస్తమయం: మాదిక ఏకాకి జీవితం,కన్నీటి నివాళులు

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: సినీ గేయ రచయిత సిరివెన్నెల ఇక లేరన్న వార్తలో యావత్‌ సినీలోకాన్ని దిగ్బ్రాంతికి గురి చేసింది. ఆయన పాటలు, ఆ పాటల్లోని సాహిత్య విలువలను గుర్తు చేసుకుంటూ పలువురు నటీనటులు, గాయకులు, ఇతర ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. టాలీవుడ్‌ హీరోలు నందమూరి బాలకృష్ణ, చిరంజీవి సిరివెన్నెల మరణం తీరని లోటంటూ సంతాపం వెలిబుచ్చారు.

Heartbroken💔

After my Father,he was d only 1 who wud scold,Correct or appreciate me rightfully🙏🏻

Wil miss U Dearest Uncle❤️🤗

Lov U & ThankU 4 all d Magical Lyrics dat decorated my Tunes & 4 Encouraging my Lyrics🙏🏻

U r Irreplaceable🙏🏻#RipSirivennellaSeetharamasastry pic.twitter.com/cR18P35tek

— DEVI SRI PRASAD (@ThisIsDSP) November 30, 2021