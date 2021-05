కరోనా బాధితులకు సింగర్‌ స్మిత ఆక్సిజన్‌ సాయం

దేశ వ్యాప్తంగా మహమ్మారి కోరలు చాస్తోంది. కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ మరింత తీవ్రంగా ఉండటంతో ఆస్పత్రుల్లో ఆక్సిజన్‌ పడకల కొరత ఏర్పడింది. దీంతో ఆక్సిజన్‌ కోరతతో ఇబ్బందులు పడుతున్న కరోనా బాధితులను ఆదుకునేందుకు పలువురు సినీ ప్రముఖులు ముందుకు వస్తున్నారు. ఇప్పటికే నటుడు సోను సూద్‌ ఫౌండేషన్స్‌ ఏర్పాటు చేసిన దానికి ద్వారా బాధితులకు మందులు, ఆక్సిజన్‌, వ్యాక్సిన్‌ పంపిణి చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి సైతం ప్రతీ జిల్లాలోనూ ‘చిరంజీవి ఆక్సిజన్ బ్యాంక్‌’లను నెలకొల్పాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

తాజాగా పాప్‌ సింగర్‌ స్మిత సైతం కరోనా బాధితులను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చారు. గతంలో తను స్టాపించిన ఏఎల్‌ఏఓతో (ALAO) పాటు పలు స్వచ్చంద సంస్థల ద్వారా ఆమె వివిధ ప్రాంతాల్లోని కోవిడ్‌ కేర్‌ సెంటర్లకు 100 ఆక్సిజన్‌ పడకలను అందించారు. స్వయంగా ఈ విషయాన్ని ఆమె సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. అంతేగాక ఈ కార్యక్రమంలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ స్మిత ట్వీట్‌ చేశారు.

Happy to share that Vijayawada now has a very comfortable Covid care center with 100 oxygen beds & medical teams at #VenueConvention by Sujana foundation. Adding another 100 oxygen beds frm team #EOAPforOOPIRI & #ALAIfoundation by this week. Contact: 91 97019 99962 Pls RT & share pic.twitter.com/BEzBQqxrLq

— Smita (@smitapop) May 17, 2021