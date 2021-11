Shahid Kapoor Opens Up On His Horrific Lip Injury In Jersey Shooting Set: షూటింగ్స్‌లో ఒక్కోసారి అనుకోకుండా ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. వాటివల్ల కథానాయకులు తీవ్రంగా గాయపడ్డ సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎక్కువడా యాక్షన్‌ చిత్రాల్లో పోరాట సన్నివేశాల సమయంలో హీరోలు గాయపడటం సహజమే. ఈ నేపథ్యంలో బాలీవుడ్‌ హీరో షాహిద్‌ కపూర్‌ కూడా ఇటీవల షూటింగ్‌ సెట్‌లో గాయపడినట్టు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించాడు.

హిందీ ‘జెర్సీ’ సినిమా కోసం క్రికెట్‌ ప్రాక్టిస్‌ చేస్తుండగా తీవ్రంగా గాయపడినట్లు షాహిద్‌ పేర్కొన్నారు. గ్రౌండ్‌ క్రికెట్‌ ఆడుతుండగా తన కింది పెదవికి బాల్‌ బలంగా తాకడంతో 25 కుట్లు పడ్డాయని చెప్పాడు. కాగా గౌతమ్‌ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో జాతీయ జట్టులో చోటు సంపాదించుకోవాలని తపించే క్రికెటర్‌గా షాహిద్‌కపూర్‌ నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా తాలూకు ప్రయాణం గురించి ఇటీవల ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా అభిమానులతో షాహిద్‌ కపూర్‌ ముచ్చటించాడు.

ఈ సందర్భంగా ‘క్రికెటర్‌ పాత్ర కోసం సన్నద్ధమవుతున్న సమయంలో ఓ రోజు బాల్‌ బలంగా తాకడంతో నా క్రింది పెదవి చిట్లింది. 25 కుట్లు పడ్డాయి. ఈ గాయం వల్ల నా పెదవి ఎప్పటికీ పనిచేయదని భయపడ్డా. కదిలించడమే కష్టమైంది. కోలుకోవడానికి చాలా రోజులు పట్టింది. ఈ ప్రమాదం కారణంగా రెండు నెలల పాటు షూటింగ్‌ను ఆపివేశాం’ అని గుర్తుచేసుకున్నారు. నాని కథానాయకుడిగా తెలుగులో రూపొందిన ‘జెర్సీ’కి రీమేక్‌ ఇది. హిందీలో అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో దిల్‌రాజు, సూర్యదేవర నాగవంశీ, అమన్‌గిల్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

