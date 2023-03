బాలీవుడ్ హీరో షాహిద్ కపూర్, విజయ్ సేతుపతి, హీరోయిన్ రాశీ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కించిన వెబ్ సిరీస్ 'ఫర్జీ'. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌’ వెబ్‌ సిరీస్‌తో సంచలన విజయం సాధించిన డైరెక్టర్స్‌ రాజ్‌-డీకేలు తెరకెక్కించారు. ఈ సిరీస్‌ ఫిబ్రవరి 10న అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో విడుదలై ఓటీటీలో దూసుకెళ్తోంది.

తాజాగా ఈ వెబ్ సిరీస్ ఇండియన్ ఓటీటీలోనే ఆల్‌ టైమ్ వ్యూయర్‌షిప్‌ను సాధించింది. ఇప్పటివరకు 37 మిలియన్ల వ్యూస్ వచ్చినట్లు ఓర్‌మ్యాక్స్ మీడియా అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ విషయాన్ని నటుడు షాహిద్ కపూర్ కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. అజయ్‌ దేవగణ్ నటించిన రుద్ర 35.2 మిలియన్ల వ్యూస్‌తో రెండోస్థానంలో నిలిచింది.

Thanks for all the love!! 🫶🏼#Farzi #FarziOnPrime pic.twitter.com/zcjqkQyW6x

— Raj & DK (@rajndk) March 25, 2023