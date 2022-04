Shah Rukh Khan Interesting Comments On Vijay: దళపతి విజయ్‌, బీస్ట్‌ మూవీపై బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుక్‌ ఖాన్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఇటీవల హిందీలో విడుదలైన బీస్ట్‌ ట్రైలర్‌ చూసిన షారుక్‌ విజయ్‌పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. మేరకు ఆయన ట్వీట్‌ చేస్తూ విజయ్‌కి పెద్ద ఫ్యాన్‌ అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ నేపథ్యంలో బీస్ట్‌ ట్రైలర్‌ను కూడా షేర్‌ చేశాడు. ఈ సందర్బంగా ‘నేను డైరెక్టర్‌ అట్లీతో కూర్చున్నాను. నాలాగే ఆయన కూడా విజయ్‌కి పెద్ద ఫ్యాన్‌. బీస్ట్‌ ట్రైలర్‌ చూశాను. అద్భుతంగా ఉంది. బీస్ట్‌ మూవీ టీం అందరికి శుభాకాంక్షలు’ అంటూ కింగ్‌ ఖాన్‌ రాసుకొచ్చాడు.

ఇక అది చూసిన విజయ్‌ ఫ్యాన్స్‌ తెగ మురిసిపోతున్నారు. బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా అయిన షారుక్‌ ఖాన్‌ స్వయంగా బీస్ట్‌ ట్రైలర్‌ను ప్రశంసించడం గర్వంగా ఉంది. అలాగే ఆయన విజయ్‌కు ఫ్యాన్‌ అంటూ చెప్పడం సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ఒక అద్భుతమైన ట్రైలర్‌కు కింగ్‌ ఖాన్‌ నుంచి జన్యున్‌ ప్రశంసలు. అలాగే భవిష్యత్తులో షారుక్‌, విజయ్‌ కలిసి ఓ సినిమా తీస్తారని ఆశిస్తున్నాం’ అంటూ విజయ్‌ ఫ్యాన్‌ ఒకరు ట్వీట్‌ చేశారు.

మరో నెటిజన్‌ ‘ఇది షారుక్‌, విజయ్‌ ఫ్యాన్స్‌ అంత్యంత సంతోషించే విషయం. థ్యాంక్యూ కింగ్‌ ఖాన్‌. త్వరలోనే షారుక్‌, విజయ్‌లు కలిసి ఓ మూవీ చేయాలని ఆశిస్తున్నాము. దీనిని ఆలోచించండి అంటూ డైరెక్టర్స్‌ అట్లీ, జగదీశ్‌ బ్లిస్‌లను కోరుతున్నారు ఫ్యాన్స్‌. కాగా బీస్ట్‌ ట్రైలర్‌ అన్ని భాషల్లో విడుదలై మంచి పాజిటివ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంటుంది. ఈ ట్రైలర్‌లోని యాక్షన్‌ సీన్స్‌, విజయ్‌ స్టెమినా చూస్తుంటే సినిమాపై మరింత హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తోంది. కాగా ఈ మూవీ ఏప్రిల్‌ 13న దేశవ్యాప్తంగా విడుదల అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

Sitting with @Atlee_dir who is as big a fan of @actorvijay as I am. Wishing the best for beast to the whole team…trailer looks meaner…. Leaner… stronger!!https://t.co/dV0LUkh4fI

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 5, 2022