చిత్ర పరిశ్రమలో మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది. కారు ప్రమాదంలో బుల్లితెర నటి వైభవీ ఉపాధ్యాయ(32) మృతి చెందారు. తన త‌న భాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో ప్ర‌యాణం చేస్తున్న స‌మ‌యంలో హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వైభ‌వికి ట్రావెలింగ్‌ అంటే చాలా ఇష్టం. తన బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో కలిసి మంగళవారం హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌కి వెళ్లింది. తిరిగి వస్తున్న క్రమంలో తను ప్రయాణిస్తున్న కారు లోయలో పడింది.

ఈ ప్రమాదంలో వైభవి మృతి చెందగా.. ఆమె బాయ్‌ఫ్రెండ్‌కు తీవ్రగాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వార్త తెలియగానే వైభవి సోదరుడు హుటాహుటిన హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌కి బయలుదేరి వెళ్లాడు. నేడు ఆమె మృతదేహాన్ని ముంబైకి తీసుకురానున్నారు. ఈ రోజు సాయంత్రం వైభవి అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు ఆమె సన్నిహితులు తెలియజేశారు.

‘సారాభాయ్ వర్సెస్ సారాభాయ్‌’సీరియల్‌ ద్వారా వైభవీ ఫేమస్‌ అయింది. ఆ సీరియల్‌లోని జాస్మిన్ పాత్ర వైభవీకి మంచి గుర్తింపుని తెచ్చిపెట్టింది. దీపికా పదుకొణె నటించిన ఛపాక్‌ సినిమాలో కూడా వైభవి నటించింది.

Shocking! A very fine actress and a dear friend Vaibhavi Upadhyay, popularly known as “ Jasmine “ of Sarabhai vs Sarabhai passed away. She met with an accident in north a few hours back. Rest in peace Vaibhavi #SarabhaiVsSarabhai ⁦⁦#Hatsoff @sats45⁩ ⁦⁦@TheRupali⁩ pic.twitter.com/I7clRrQeMq

