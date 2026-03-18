 చాంద్‌ దేఖ్‌ లేనా.. | Salman Khan Battle of Galwan renamed Maatrubhumi
Sakshi News home page

Trending News:

చాంద్‌ దేఖ్‌ లేనా..

Mar 18 2026 1:57 AM | Updated on Mar 18 2026 1:57 AM

Salman Khan Battle of Galwan renamed Maatrubhumi

సల్మాన్‌ ఖాన్‌ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘మాతృభూమి’. ఈ చిత్రంలో చిత్రాంగదా సింగ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. అపూర్వ లఖియా దర్శకత్వంలో సల్మాన్‌ ఖాన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. దేశభక్తి నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంలో సల్మాన్‌ సైనికాధికారిగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలోని ‘చాంద్‌ దేఖ్‌ లేనా..’ పాట టీజర్‌ను రిలీజ్‌ చేసి, త్వరలోనే పూర్తి పాటను రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు మేకర్స్‌ పేర్కొన్నారు.

హిమేష్‌ రేష్మియా స్వరపరచిన ఈ పాటకు సమీర్‌ అంజాన్‌ సాహిత్యం అందించగా, నిహాల్‌ టౌరో–అంకోనా ముఖర్జీ పాడారు. ఈ సినిమాకు తొలుత ‘బ్యాటిల్‌ ఆఫ్‌ గాల్వాన్‌’ అనే టైటిల్‌ను అనుకుని, ఇటీవల ‘మాతృభూమి’గా మార్చారు. అలాగే ఈ సినిమాను తొలుత ఏప్రిల్‌ 17న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లుగా మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. కానీ వాయిదా పడిందని, ఆగస్టు 15న ఈ చిత్రం రిలీజ్‌ కావొచ్చని బాలీవుడ్‌ టాక్‌. 

Advertisement

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      photo 2

      photo 3

      photo 4

      photo 5

      Video

      View all
      Video_icon

      Video_icon

      Video_icon

      Video_icon

      Video_icon

      Advertisement
       