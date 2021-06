ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌ చరణ్‌ ఫ్యాన్స్‌కి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీమ్‌ గుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పింది. అనుకున్న సమయానికే(అక్టోబర్‌ 13) ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాని తీసుకురాబోతున్నట్లు క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. రెండు పాటలు మినహా షూటింగ్‌ అంతా పూర్తయిందని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది. అంతేకాదు ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌చరణ్‌ రెండు భాషలకు డబ్బింగ్‌ కూడా పూర్తిచేశారట.మిగిలిన భాషల్లో డబ్బింగ్‌ త్వరలోనే పూర్తి చేయబోతున్నట్లు పేర్కొంది. మరికొన్ని రోజుల్లో పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ వర్క్‌ పూర్తవుతుందని ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీమ్‌ వెల్లడించింది. ఈ సందర్భంగా చరణ్‌, ఎన్టీఆర్‌ బుల్లెట్‌పై వీధుల్లో చక్కర్లు కొడుతున్న కొత్త ఫోటోని అభిమానులతో పంచుకుంది.

దర్శకధీరుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి, యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌, మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌ల భారీ మల్టీస్టారర్‌ చిత్రమే ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కొమరం భీమ్ పాత్రలో నటిస్తుండగా రామ్ చరణ్ అల్లూరి సీతారామరాజు అలరించనున్నాడు. డీవీవీ దానయ్య నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఒలివియా మోరిస్, ఆలియా భట్‌ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.

Moving at a rapid pace 🤘🏻

Except for two songs, we are done with the shoot. #RRRMovie@tarak9999 & @alwaysramcharan have completed the dubbing for 2 languages and will wind up the rest soon. 🔥🌊 pic.twitter.com/6g1h5yTQhK

