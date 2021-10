పూరీ జగన్నాథ్‌ తనయుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టినప్పటికీ.. హీరోగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఆకాశ్‌ పూరి. ఆయన హీరోగా తెరకెక్కిన తాజా చిత్రం ‘రొమాంటిక్‌’. పూరీ కనెక్ట్స్ పతాకంపై పూరీ జగన్నాథ్‌, ఛార్మి సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాకు అనిల్ పాదూరి దర్శకత్వం వహించారు. కేతిక శర్మ హీరోయిన్‏గా నటించింది. ఈ చిత్రానికి సునీల్ కశ్యప్ సంగీతం అందించారు. ఇక సీనియర్ నటి రమ్యక్రిష్ణ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో నటించింది.

ఈ సినిమాతో ఎలాగైనా తనయుడిని హిట్‌ ట్రాక్‌ ఎక్కించాలని ప్రమోషన్స్‌ గ్రాండ్‌గా నిర్వహించాడు పూరి. ప్రభాస్‌, విజయ్‌దేవరకొండ లాంటి బిగ్‌స్టార్స్‌తో ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. దీంతో ‘రొమాంటిక్‌’పై హైప్‌ క్రియేట్‌ అయిది. భారీ అంచనాల మధ్య ఈ మూవీ నేడు(అక్టోబర్‌ 29)ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే ఇప్పటికే ఈ మూవీ ప్రీమియర్స్ చూసిన సినీ ప్రముఖులు, టాలీవుడ్ దర్శక నిర్మాతలు ఈ సినిమాపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

ఇక ఈ సినిమా ప్రీవ్యూస్ పడడంతో ఈ సినిమాను చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాలను తెలుపుతున్నారు.. అసలు కథేంటీ.. కథనం ఎలా ఉంది.. ఏ మేరకు తెలుగు వారిని ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంటోంది.. మొదలగు అంశాలను ట్విటర్‌లో చర్చిస్తున్నారు.. అవేంటో చూద్దాం.

Just watched #romantic

Thoroughly enjoyed it!🙂@ActorAkashPuri killed it!👏👏#Ketikasharma did a great job, welcome to TFI!

Wishing the entire team all the very best!#RomanticOnOCT29th pic.twitter.com/Hhd2YrUYo4 — Teja Sajja (@tejasajja123) October 27, 2021

" I love india Rupayi karchundadu I Love you dhoola teeripothundi" @purijagan things 🔥🔥 #Romantic — E Avinash (@EAvinash1106) October 29, 2021

Breaking update Hero #Ram Cameo in #Romantic movie 😍🤩🥰 — E Avinash (@EAvinash1106) October 29, 2021

#Romantic : “Turns out to be OVERMATIC” 👉Rating : 1.25/5 ⭐️ Positives:

👉Few dialogues Negatives:

👉Entire Film

👉Bad Narration

👉Overaction This puri Akash film will make you feel…Ela cheparura premieres lo🥲#akashpuri #KetikaSharma pic.twitter.com/X1Vu09ooPZ — Theinfiniteview (@theinfiniteview) October 29, 2021