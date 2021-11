Rgv Reaction On Liger Team With Mike Tyson Photos: డాషింగ్‌ డైరెక్టర్‌ పూరి జగన్నాథ్‌, రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ కాంబొలో వస్తున్న క్రేజీ మూవీ 'లైగర్'. ఈ సినిమాలో ప్రముఖ బాక్సర్‌ మైక్‌ టైసన్‌ ఓ కీలక పాత్రలో కనిపిస్తారన్న సంగతి తెలిసిందే. శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం సరికొత్త షెడ్యూల్‌ మంగళవారం లాస్‌ వెగాస్‌లో ప్రారంభమైంది. విజయ్-మైక్‌టైసన్‌లపై కీలక సన్నివేశాలు, క్లైమాక్స్‌ చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని చిత్రబృందం కొన్ని ఫొటోలతో షేర్‌ చేసుకుంది. మైక్‌ టైసన్‌తో షూట్‌ ఎంతో సరదాగా ఉందని టీమ్‌ తెలిపింది.

The LIGER family with the ONE and ONLY ⁦@MikeTyson⁩ pic.twitter.com/dXZEOOzFyw

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 17, 2021