Balakrishna Surprises Team Liger in Goa: విజయ్‌ దేవరకొండ హీరోగా పూరి జగన్నాథ్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సినిమా 'లైగర్‌'. బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ అనన్య పాండే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. పాన్‌ ఇండియా చిత్రంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం గోవాలో జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో బాలకృష్ణ లైగర్‌ సెట్‌లో సడెన్‌గా ప్రత్యేక్షం అయ్యారు. బాలయ్య సర్‌ప్రైజ్‌ విజిట్‌తో మూవీ టీం ఆశ్చర్యపోయింది. ఆ తర్వాత అందరూ సరదాగా మాట్లాడి ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చారు.

ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. స్పోర్ట్స్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను కరణ్‌ జోహార్, పూరి జగన్నాథ్, చార్మి, అపూర్వా మెహతా నిర్మిస్తున్నారు. మరోవైపు బాలయ్య ప్రస్తుతం బోయపాటి దర్శకత్వంలో అఖండ సినిమాను పూర్తి చేశారు. త్వరలోనే ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

A Legendary Visit to #Liger Sets

@ Goa🤩#NandamuriBalakrishna garu made a surprise Visit to the sets of #Liger today & Blessed the team with high spirits🙏 @karanjohar #Purijagannadh @TheDeverakonda @ananyapandayy @Charmmeofficial @apoorvamehta18 @DharmaMovies @PuriConnects pic.twitter.com/TT1Ga7vxfY

— Puri Connects (@PuriConnects) September 22, 2021