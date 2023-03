మాస్‌ హీరో రవితేజ లాయర్‌గా నటిస్తున్న చిత్రం రావణాసుర. సుధీర్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్‌, మేఘా ఆకాశ్‌, ఫరియా అబ్దుల్లా, దక్షా నగార్కర్‌, పూజిత పొన్నాడ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. హీరో సుశాంత్‌ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. సోమవారం ఈ సినిమా టీజర్‌ రిలీజ్‌ చేశారు.

'సీతను తీసుకెళ్లాలంటే సముద్రం దాటితే సరిపోదు. ఈ రావణాసురిడిని దాటి వెళ్లాలి' అని మాస్‌ మహారాజ చెప్పిన డైలాగ్‌ అదిరిపోయింది. చివర్లో డేంజర్‌ అంటూ హీరోను చూపించారు. టీజర్‌ అయితే అదిరిపోయిందంటున్నారు అభిమానులు. అభిషేక్‌ నామా, రవితేజ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి హర్షవర్దన్‌ రామేశ్వర్‌, భీమ్స్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఏప్రిల్‌ 7న సినిమా విడుదల కానుంది.

Welcoming you all to my world!

The #RAVANASURA world 🔥



Here’s the #RavanasuraTeaser :))



- https://t.co/VnG6MdhzOV



Looking forward to seeing you all at the theatres this April 7th 🤗🤗🤗 pic.twitter.com/TKcZHrVeZJ

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) March 6, 2023