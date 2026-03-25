రజనీకాంత్ హీరోగా సిబీ చక్రవర్తి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా తెరకెక్కనున్న సంగతి తెలిసిందే. రజనీకాంత్ కెరీర్లోని ఈ 173వ సినిమాను కమల్హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మించనున్నారు. వచ్చే నెలలో ఈ సినిమా షూటింగ్ను మొదలుపెట్టనున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి.
ఈ సినిమాలోని ఇతర నటీనటుల ఎంపిక, లుక్ డిజైనింగ్ వంటి అంశాలపై సిబీ ఫోకస్ పెట్టారు. ఈ చిత్రంలో రజనీకాంత్ను సరికొత్తగా చూపించేందుకు దాదాపు 80 రకాల లుక్స్ను పరిశీలించారట సిబీ. ఈ లుక్స్లో మూడు లుక్స్ను ఎంపిక చేసి, వీటిలో రజనీకాంత్ మెచ్చిన లుక్ను ఫైనలైజ్ చేయనున్నారని సమాచారం. ఈ లుక్ రజనీ ఫ్యాన్స్కి కిక్ ఇచ్చేలా ఉంటుందని కోలీవుడ్ టాక్.