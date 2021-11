నేడు రాజ్ కుమార్‌ రావు, పత్రలేఖ వివాహం.. వెడ్డింగ్‌ కార్డ్‌ వైరల్‌

బాలీవుడ్‌ లవ్‌ బర్డ్స్‌ రాజ్‌ కుమార్‌ రావు, పత్రలేఖ ఇవాళ (నవంబర్‌ 15) పెళ్లి పీఠలు ఎక్కబోతున్న విషయం తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించిన వెడ్డింగ్‌ కార్డ్‌ నెట్టింట చక‍్కర్లు కొడుతోంది. అయితే చండీగఢ్‌లో వీరి వివాహం జరగనున్నట్లు బి-టౌన్‌లో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. కేవలం వీరి కుటుంబ సభ్యులు, కొద్ది మంది బంధువులు, సినీ సన్నిహితుల మధ్య విరి వివాహ వేడుక జరగనుందట. కాగా ఈ జంట నవంబర్‌ 13న ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకున్నప్పటికి వివాహ తేదీని ప్రకటించలేదు.

Everyone is invited in this beautiful wedding ceremony 🥺❤️(virtually😹) of #RajkummarRao #Patralekhaa pic.twitter.com/rXGnNhRWbn

— Rajkumar Rao(Rini) (@Rajkummar_vibes) November 14, 2021