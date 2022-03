టాలీవుడ్‌ మోస్ట్‌ అవైటెడ్‌ సినిమా 'రాధేశ్యామ్‌' కోసం ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్నారు. రాధాకృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో ప్రభాస్‌కు జోడీగా పూజా హెగ్డే నటిస్తుంది. పీరియాడికల్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజ్‌ అయిన ట్రైలర్‌ సినిమాపై మరింత హైప్‌ క్రియేట్‌ చేసింది. తాజాగా సెన్సార్‌ కార్యాక్రమాలను పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ఈనెల 11న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది.

ఈ సందర్భంగా ఓవర్సీస్‌ సెన్సార్‌ బోర్డ్‌ మెంబర్‌, సినీ విశ్లేషకుడు ఉమైర్ సంధు రాధేశ్యామ్‌ సినిమా ఎలా ఉందో చెప్పుకొచ్చాడు.'రాధేశ్యామ్‌ సినిమా చూశాను. విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్‌ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ప్రభాస్‌- పూజాల కెమిస్ట్రీ ఎలక్ట్రిఫైయింగ్‌గా అనిపించింది. క్లైమాక్స్‌ ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఉంది. ఇది ఒక యూనిక్‌ సబ్జెక్ట్‌. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే రాధేశ్యామ్‌.. క్లాసిక్‌, స్టైలిష్‌, థ్రిల్లింగ్‌, మిస్టరీ అండ్‌ రొమాంటిక్‌. రాధేశ్యామ్‌ ఒక ఎపిక్‌. ప్రభాస్‌ అదరగొట్టేశాడు. అతని డ్రెస్సింగ్‌, యాక్టింగ్‌ అద్భుతం. భారతదేశంలో ప్రభాస్‌ క్లాస్‌, స్టైల్‌ను బీట్‌ చేసేవాళ్లే లేరు' అంటూ యంగ్‌ రెబల్‌ స్టార్‌ను ఆకాశానికెత్తాడు.

ఉమైర్‌ సంధు చేసిన ట్వీట్‌తో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయని చెప్పొచ్చు. దీన్ని బట్టి చూస్తే రాధేశ్యామ్‌ రికార్డులు క్రియేట్‌ చేయడం ఖాయమంటున్నారు నెటిజన్లు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్స్‌ ఊహించని స్థాయిలో జరుగుతున్నాయని సమాచారం. కాగా ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్‌ అలనాటి హీరోయిన్‌ భాగ్యశ్రీ ప్రభాస్‌ తల్లిగా నటిస్తుండగా, జగపతి బాబు, మురళీ శర్మ, సచిన్ ఖేడేకర్, ప్రియదర్శి పులికొండ, కునాల్ రాయ్ కపూర్, రిద్ధి కుమార్, సాషా చెత్రీ, సత్యన్ ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. గోపికృష్ణ మూవీస్,యువీ క్రియేషన్స్ సుమారు రూ. 300కోట్ల రూపాయలతో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

