మెగా డాటర్‌ నిహారిక రేపు ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పబోతోంది. రేపు తన తండ్రి నాగబాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమెకు సంబంధించిన బిగ్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ రానుందని తాజాగా జీ5 సంస్థ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు జీ5 ట్వీట్‌ చేస్తూ.. మరో అద్భుతమైన అనుభూతి కోసం రెడీగా ఉండండి అని తెలిపింది. ‘ఓసీఎఫ్ఎస్’ అంటే ఏంటో గెస్ చేయగలరా? అని అడిగింది.

జీ5 చేసిన ఈ ప్రకటనను నిహారిక రీట్వీట్ చేస్తూ.. తాను కూడా ఫుల్‌ ఎగ్జైటింగ్‌ ఉన్నానని పేర్కొంది. ‘నాన్న పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘ఓసీఎఫ్ఎస్’ అంటే ఏమిటో రేపు వెల్లడిస్తాను’ అని చెప్పింది. తెలిపారు. కాగా గత ఏడాది చైతన్యతో నిహారిక వివాహం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. పెళ్లి తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో నటించలేదు. వివాహానంతరం ఆమె తొలిసారి బుల్లితెరపై సందడి చేయబోతున్నారు.

"Whats #OCFS? Guess Guess.@zee5telugu I am also super excited about this too. Revealing #OCFS tomorrow on a special day as it is Nanna’s birthday".

All the abbreviation will be shared on stories all day. https://t.co/2R4DamY6N2

— Niharika Konidela (@IamNiharikaK) October 28, 2021