Nayanthara To Pair Up With Ajith Kumar: కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో అజిత్‌ ఇటీవలె వలిమై చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తమిళనాట కాసుల వర్షం కురిపించింది. దీని తర్వాత ఆయన డైరెక్షన్‌లోనే అజిత్‌ మరో సినిమా చేయనున్నాడు. అనంతరం అజిత్‌ మరో మూవీని కూడా లైన్‌లో పెట్టేశాడు. నయనతార ప్రియుడు విఘ్నేష్‌ శివన్‌ దర్శకత్వంలో ఆయన ఓ సినిమాకొ ఓకే చెప్పారు. ఇందులో హీరోయిన్‌గా నయనతారని తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది.

ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకి సంబంధించిన సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయట. లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌లో ఈ చిత్రం తెరకెక్కనుంది. ఇక గతంలో అజిత్, నయన్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ‘బిల్లా , ఆగన్, ఆరంభం, విశ్వాసం’ చిత్రాలు సూపర్ హిట్‌ అయిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై అంచనాలు రెట్టింపయ్యాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.