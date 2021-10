Shyam Singha Roy : రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ దర్శకత్వంలో నాని హీరోగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'శ్యామ్ సింగరాయ్'. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచేశాయి. ఈ చిత్రంలో సాయి పల్లవి,కృతిశెట్టి, మడోన్నా సెబాస్టియన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ వచ్చేసింది.

క్రిస్మస్‌ కానుకగా డిసెంబర్‌ 24న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నట్లు చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు నాని, సాయిపల్లవి కలిసి ఉన్న పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. నిహారిక ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యాన‌ర్‌పై వెంక‌ట్ ఎస్‌. బోయ‌న‌ప‌ల్లి నిర్మిస్తున్నారు. కోల్‌కత్తా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటుంది.

This Christmas

Shyam will arrive where he belongs :)

To the big screen and to your hearts 🤍

TELUGU,TAMIL,MALAYALAM,KANNADA

DECEMBER 24th 🔥#ShyamSinghaRoy @Sai_Pallavi92 @IamKrithiShetty @MadonnaSebast14 @MickeyJMeyer @Rahul_Sankrityn @vboyanapalli@NiharikaEnt pic.twitter.com/pbMojsNhs8

— Nani (@NameisNani) October 18, 2021