ప్రపంచ రక్తదాతల దినోత్సవం సందర్భంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్ చేశారు. ప్రాణాలను కాపాడటానికి, మానవాళికి తోడ్పడటానికి సులభమైన, సమర్థవంతమైన, ఖర్చులేని మార్గం రక్తదానమని పిలుపునిచ్చారు. రక్తదానం చేయడం వల్ల మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉటామని సూచించారు. రక్తదానం చేసి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడాలని సూచించారు.

రక్తదాతలైన సోదర, సోదరిమణులకు రక్త దానంలోపాల్గొనేలా అవగాహన కల్పించేవారికి మెగాస్టార్ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మీ అందరికీ సంతోషాన్ని కోరుకుంటున్నానని ట్వీట్‌లో ప్రస్తావించారు.



The simplest, effective, no cost way to save lives and contribute to humanity. And guess what .. this is one donation that makes us healthier too !!

Donate Blood & Save Lives!!

Wishing everyone a Happy #WorldBloodDonorsDay !

And More power to all my

Blood Brothers / Blood… pic.twitter.com/8Fqb0dt5jK

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 14, 2023