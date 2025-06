సాక్షి,బెంగళూరు: కన్నడ భాషా వివాదంపై ప్రముఖ నటుడు కమల్‌ హాసన్‌ కర్ణాటక హైకోర్టును (karanataka high court) ఆశ్రయించారు. ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ‘థగ్‌లైఫ్‌’ (Thug Life) సినిమాను కర్ణాటకలో విడుదల చేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోర్టును అభ్యర్థించారు. జూన్‌ 5న ఈ సినిమా విడుదల ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా తగిన భద్రతా చర్యలు తీసుకునేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరారు.

ఈ క్రమంలో కర్ణాటక ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్‌ కామర్స్‌ ప్రెసిడెంట్‌ ఎం.నరసింహులు కమల్‌ హాసన్‌కు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కన్నడ భాషనే కాదు, రాష్ట్రాన్ని అవమానపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేసిన కమల్‌ హాసన్‌ కన్నడ సమాజానికి క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

