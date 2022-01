Makers Announce Chiranjeevi Acharya Movie Postponed Due To Coronavirus: అందరూ ఊహించిందే నిజమైంది. పాన్‌ ఇండియా చిత్రాలు రాధేశ్యామ్‌, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ చిత్రాల జాబితాలో తాజాగా ఆచార్య మూవీ కూడా చేరింది. ఒమిక్రాన్‌, కరోనా ప్రభావంతో ఈ సంక్రాంతికి థియేటర్లో సందడి చేసే చిత్రాలన్ని వాయిదా పడ్డాయి. ఫిబ్రవరి 4వ తేదీకి వస్తుందనుకున్న ఆచార్య మూవీని వాయిదా వేస్తున్నట్లు తాజాగా మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తూ.. ‘కరోనా, ఒమిక్రాన్‌ దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపిస్తోంది.

చదవండి: తొలి రోజు ‘బంగార్రాజు’ మూవీ కలెక్షన్స్‌ ఎలా ఉన్నాయంటే..

ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆచార్య మూవీని వాయిదా వేయక తప్పడం లేదు. త్వరలోనే కొత్త రిలీజ్‌ డేట్‌తో మీ ముందుకు వస్తాం. అందరికి హ్యాపీ సంక్రాంతి. కోవిడ్‌ ప్రొటోకాల్‌ పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాం’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. చిరంజీవి హీరోగా కాగా కొరటాల శివ రూపొందించిన ఈ చిత్రంలో రామ్‌ చరణ్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇందులో చిరుకు జోడిగా కాజల్‌ అగర్వాల్‌ నటిస్తుండగా.. రామ్‌ చరణ్‌ సరసన పూజ హెగ్డే సందడి చేయనుంది.

The release of #Acharya stands postponed due to the pandemic.

The new release date would be announced soon.

Megastar @KChiruTweets @AlwaysRamCharan #Sivakoratala @MsKajalAggarwal @hegdepooja #ManiSharma #NiranjanReddy @MatineeEnt @KonidelaPro pic.twitter.com/oVjqcvfl9U

— Konidela Pro Company (@KonidelaPro) January 15, 2022