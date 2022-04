Manchu Vishnu Comments On Varun Tej Ghani Movie: మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌ ‘గని’ మూవీ ఎట్టకేలకు ఈరోజు విడుదలైంది. పలుమార్లు వాయిదా పడ్డ ఈ మూవీ ఎన్నో అంచనాల మధ్య శుక్రవారం(ఏప్రిల్‌ 8న) థీయేటర్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. గనితో తొలిసారి బాక్సర్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు వరుణ్‌. అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో అల్లు బాబీ, సిద్ధు ముద్ద నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి కిరణ్‌ కొర్రపాటి దర్శకత్వం వహించాడు. ఇదిలా ఉంటే ఈ మూవీపై ‘మా’ అధ్యక్షుడు, నటుడు మంచు విష్ణు కామెంట్స్‌ చేయడం హాట్‌టాపిక్‌గా నిలిచింది.

Wishing all the best for my brother @IAmVarunTej for #Ghani. Wishing you a grand success 💪🏽

— Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) April 8, 2022