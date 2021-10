మంచు వారి అమ్మాయి లక్ష్మి ప్రసన్నకు సోషల్‌ మీడియాలో చేదు అనుభవం ఎదురైంది. దీంతో ఆమె నెటిజన్లపై మండిపడుతూ చేసిన ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం నెట్టింట చర్చనీయాంశమైంది. ‘మా’ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన ఆమె తమ్ముడు మంచు విష్ణు శనివారం ప్రమాణ స్వీకారం చేసి బాధ్యతలు చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె ఆదివారం మంచు విష్ణుకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మంచు లక్ష్మి ఓ ట్వీట్‌ చేసింది.

దీంతో ఆమె ట్వీట్‌పై నెటిజన్లు కామెంట్స్‌ చేస్తూ ఆమెను ట్రోల్‌ చేయడం ప్రారంభించారు. ట్రోల్స్‌పై స్పందించిన లక్ష్మి నెటిజన్లకు క్లాస్‌ పీకుతూ మరో ట్వీట్‌ చేసింది. అసలు ఏం జరిగిందంటే.. మంచు విష్ణు ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం ఆమె ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘ఈ రోజు అత్యంత శుభదినం. ‘మా’ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడిగా నా తమ్ముడు మంచు విష్ణు ప్రమాణ స్వీకారం. ప్రపంచాన్ని మార్చేందుకు ఈ రోజు నుంచి నువ్వు ప్రారంభించే ఈ కొత్త ప్రయాణానికి ఆల్‌ ద బెస్ట్‌. నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. నువ్వు ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొస్తావో చూస్తుంటాను’ అంటూ రాసుకొచ్చింది.

Big Day Today! ❤️🤞🏼 @iVishnuManchu's swearing in ceremony as the President of the Movie Artist Association.

All the very best and all my blessings as you commence your new journey to change the world. I'm so proud of you and cannot wait to see what's about to unfold!

— Lakshmi Manchu (@LakshmiManchu) October 16, 2021