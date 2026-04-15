 ఆస్తి కోసం నా జీవితాన్ని నాశనం చేశారు.. | Malayalam Actress Sajini | Sakshi
ఆస్తి కోసం నా జీవితాన్ని నాశనం చేశారు..

Apr 15 2026 12:26 PM | Updated on Apr 15 2026 12:26 PM

Malayalam Actress Sajini

హైదరాబాద్: ఉమ్మడి ఆస్తి వ్యవహారంలో అక్కాచెళ్లెల్ల మధ్య తగాదా పోలీస్‌స్టేషన్‌కు చేరింది. ఈ వ్యవహారంలో ఒక సోదరి 1990 నాటి మళయాల నటి కావడం గమనార్హం. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ప్రమీల, దేవి అలియాస్‌ సజని అక్కా చెల్లెల్లు. ప్రమీలకు నలుగురు ఆడపిల్లలు కాగా దేవికి పిల్లలు లేరు. ఈ క్రమంలోనే ప్రమీల, దేవి తల్లి తనకున్న ఆస్తిని చనిపోయే ముందు ఆరు వాటాలు చేసి ప్రమీలతోపాటు నలుగురు మనువరాళ్లకు, మరో కుమార్తె దేవికి అప్పగించారు. 

ఈ క్రమంలోనే చాలా కాలంగా అక్కా చెల్లెల్ల మధ్య గొడవ జరుగుతుంది. గత నెలలోనూ తనపై తన సోదరి ఆమె కుటుంబసభ్యులు దాడికి పాల్పడ్డారంటూ దేవి జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అలాగే మంగళవారం ఇద్దరి మధ్య గొడవ పెరిగి ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకొన్నారు. 100 ద్వారా సమాచారం అందుకున్న జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ఇరువర్గాలపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఇందులో భాగంగా దేవి, వెంకటేశ్‌పై ఒక కేసు, ప్రమీల, శ్రీజ, విజయ్‌కుమార్, ఖజానా, శ్రీనిత్య, స్వర్ణ, గణే‹Ùపై కేసు నమోదు చేశారు. దేవి సినీనటిగానే కాకుండా పలు రాజకీయ పారీ్టల్లో పనిచేసిన నేపథ్యం ఉంది. జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.  

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమలలో పండగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న సంయుక్త (ఫొటోలు)
photo 2

మెరిసిపోతున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లాక్ శారీలో మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : నెహ్రూ జూ పార్కులోని మూగజీవులకు వేసవి తాపం (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : అమీర్‌పేటలో ఉత్సాహంగా విశాల్‌ దివస్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan And Fishermen Warning To Chandrababu 1
Video_icon

వైఎస్ జగన్, మత్స్యకారుడు బాబును ఓ రేంజ్ లో ఏకిపారేశారు
YS Jagan Meets Juvvaladinne Fishing Harbour Fishermans 2
Video_icon

మత్సకారులతో YS జగన్ భేటీ
SBI 2 SIFs To Open For Subscription On April 15 3
Video_icon

పెట్టుబడిదారులకు గుడ్ న్యూస్.. SBI నుంచి మరో 2 కొత్త స్కీమ్స్..
Varanasi Movie Action Scene Got Leaked 4
Video_icon

వారణాసి యాక్షన్ సీన్ లీక్.. తలపట్టుకున్న రాజమౌళి
Sudigali Sudheer Dating Rumours Deepika Pilli Reveals Truth Behind Viral Photo 5
Video_icon

దీపికా పిల్లితో సుధీర్ రిలేషన్..? ఫోటో వైరల్..
Advertisement
 