Mahesh Babu About Pushpa: ఐకానిక్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ కాంబినేషనల్‌లో వచ్చిన క్రేజీ చిత్రం 'పుష్ప: ది రైజ్‌'. డిసెంబర్‌ 17న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ పాన్‌ ఇండియా సినిమా అంచనాలకు మించి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా హిందీలో ఊహించని విధంగా కలెక్షన్లు రాబడుతోంది. పుష్ప రిలీజై 20 రోజులు కావస్తున్నా ఈ కలెక్షన్ల వర్షం ఆగడం లేదు. పుష్పరాజ్‌గా బన్నీ, శ్రీవల్లిగా రష్మిక ఇద్దరూ పోటీపడి నటించారు.

తాజాగా ఈ సినిమాపై సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌బాబు ట్విటర్‌ వేదికగా రివ్యూ ఇచ్చాడు. 'పుష్పగా అల్లు అర్జున్‌ నటన స్టన్నింగ్‌, ఒరిజినల్‌, సెన్సేషనల్‌గా ఉంది. అత్యద్భుతంగా నటించాడు. తన సినిమాలు ఎంత వాస్తవంగా, పచ్చిగా, నిజాయితీగా ఉంటాయో సుకుమార్‌ మరోసారి నిరూపించాడు' అని చెప్పుకొచ్చాడు. అలాగే 'పుష్ప'కు పని చేసిన టెక్నీషియన్ల గురించి మరో ట్వీట్‌ చేశాడు.

.@alluarjun as Pushpa is stunning, original and sensational… a stellar act 👏👏👏 @aryasukku proves again that his cinema is raw, rustic and brutally honest... a class apart 👏👌

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) January 4, 2022