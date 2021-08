‘సర్కారు వారి పాట’: కీర్తి పాత్ర రివీల్‌ చేసిన మహేశ్‌, ట్వీట్‌ వైరల్‌

సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు, మహానటి కీర్తి సురేశ్‌ జంటగ నటిస్తున్న చిత్రం ‘సర్కారు వారి పాట’. సోమవారం మహేశ్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా ‘సూపర్‌ స్టార్‌ బర్త్‌డే బ్లాస్టర్‌’ పేరుతో ఈ మూవీ టీజర్‌ను విడుదల చేసింది చిత్ర బృందం. ఈ టీజర్‌ విడుదలైన 24 గంటల్లోనే 25 మిలియన్ల వ్యూస్‌ రాబట్టింది. ఇక ఇందులో మహేశ్‌ మరింత యంగ్‌గా, సూపర్‌ స్టైలిష్‌ లుక్‌తో అదరగొట్టాడు. ఆయన చెప్పిన ఒక్కొక్క డైలాగ్‌ కేక పెట్టించేలా ఉన్నాయి. ఇక కీర్తి, మహేశ్‌ల జోడి అయితే చూడముచ్చటగా ఉంది. ‘పడుకునేముందు దిష్టి తీసుకోవడం మర్చిపోకండి’ ఆని ఆమె క్యూట్‌గా చెప్పిన డైలాగ్‌కు ఫ్యాన్స్‌ ఫిదా అయ్యారు.

ఇక ఇదే డైలాగ్‌తో కీర్తీ మహేశ్‌ బర్త్‌డేకు ఫైనల్‌ టచ్‌ ఇచ్చింది. ‘నమత్ర మేడం సార్‌ పడుకునేముందు దిష్టి తీయడం మర్చిపోకండి’ అంటూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్టు చేసింది. అలాగే ట్విటర్‌లో ఆమెజింగ్‌ కో-స్టార్‌ మహేశ్‌ అంటూ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఆమె ట్వీట్‌, ఇన్‌స్టా పోస్టులు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. తన ఈ ట్వీట్‌కు మహేశ్‌ ఇచ్చిన సమాధానం అయితే చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే తన పుట్టిన రోజున విషెస్‌ చెప్పిన ప్రతి నటీనటులకు మహేశ్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. ఈ క్రమంలో అందరికి కేవలం థ్యాంక్స్‌ చెప్పిన మహేశ్‌ కీర్తికి మాత్రం స్పెషల్‌గా ‘థ్యాంక్యూ కళావతి’ అని రిప్లై ఇచ్చాడు.

దీంతో ఆయన ట్వీట్‌ చూసిన నెటిజన్లు ఈ మూవీలో కీర్తి పాత్ర పేరు ‘కళావతి’ అయ్యింటుందాని అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే ఈ టీజర్‌లో ఎక్కడ కూడా హీరోహీరోయిన్లు పాత్రల పేర్లను బయట పెట్టలేదు చిత్ర బృందం. ఏదేమైన మహేశ్‌ తన బర్త్‌డే సందర్భంగా కీర్తి పాత్రను రివీల్‌ చేశాడని చర్చించుకుంటున్నారు. మహేశ్‌ పాత్ర పేరేంటో తెలియాలంటే ఇంకా కొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే. పరశురాం దర్శకత్వంలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌, జీఎంబీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, 14 ప్లస్‌ రీల్స్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి తమన్‌ స్వరాలు సమకురుస్తున్నాడు. 2022 జనవరి 13న సంక్రాంతికి ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

You are not only an inspiration on screen but off screen as well!❤️

Here’s to an amazing co-star and a beautiful person. May you have a day as fabulous as you! Happy Birthday, @urstrulyMahesh sir!😊🤗 #SarkaruVaariPaata Teaser - https://t.co/vrmvtgw4Oq#HBDSuperstarMaheshBabu

— Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) August 8, 2021