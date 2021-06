ఆకట్టుకుంటున్న మహేశ్‌ మేనల్లుడి ‘హీరో’ టీజర్‌

సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు మేనల్లుడు, ఎంపీ జయదేవ్‌ గల్లా తనయుడు అశోక్‌ గల్లా ఓ మూవీతో టాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. శ్రీరామ్‌ ఆదిత్య డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న ఈ మూవీకి హీరో అనే టైటిల్‌ ఖారారు చేసింది చిత్ర బృందం. తాజాగా ‘హీరో’ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌, టీజర్‌ను సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ విడుదల చేశాడు. అంతేగాక తన మేనల్లుడు ఆశోక్‌ గల్లా, మూవీ యూనిట్‌కు అభినందనలు కూడా తెలిపాడు.

Couldn't be happier to launch the title of your debut film @AshokGalla_!! This looks super interesting!

The #HERO journey begins!

Good luck to @SriramAdittya and team! @AgerwalNidhi @amararajaenthttps://t.co/bblUZtAkTc

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) June 23, 2021