Mahesh Babu Comments On Love Story Movie: టాలీవుడ్‌లో ఎక్కడ చూసినా ఇప్పుడు 'లవ్ స్టోరీ' మూవీ టాపిక్కే వినిపిస్తోంది. నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన ‘లవ్‌స్టోరి’ చిత్రం కలెక్షన్ల పరంగా దూసుకెళ్తుంది. కరోనా సెంకడ్‌ వేవ్‌ తర్వాత థియేటర్లలో విడుదలైన పెద్ద సినిమా ఇదే. శేఖర్‌ కమ్ముల దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాపై పలువురు సినీ ప్రముఖులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. తాజాగా సూపర్‌స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు లవ్‌స్టోరీపై రివ్యూ ఇచ్చారు.

'శేఖర్‌ కమ్ముల చాలా బాగా తెరక్కెకించారు. నాగ చైతన్య నటుడిగా చాలా ఎదిగాడు. అతని ప‌ర్‌ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది. ఈ సినిమా అతనికి గేమ్‌ చేంజర్‌ అవుతుంది. ఇక సాయిపల్లవి ఎప్పటిలాగే సెన్సేషన్‌ క్రియేట్‌ చేసింది. ఈమెకు అసలు ఎముకలు ఉన్నాయా అన్న సందేహం కలుగుతుంది. స్క్రీన్‌పై ఆమెలా డ్యాన్స్‌ చేసేవాళ్లని ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఇక వన్ సీహెచ్ మ్యూజిక్ స్కోర్ సంచలనమే చెప్పాలి. రెహమాన్ సార్ శిష్యుడు అని విన్నాను. రెహ‌మాన్ స‌ర్ గ‌ర్వ‌ప‌డే స‌మ‌యం' ఇది అంటూ లవ్‌స్టోరీ టీంపై మహేశ్‌ ప్రశంసలు కురిపించాడు.

@Sai_Pallavi92 sensational as always... does the lady have any bones??? Haven't seen anyone dance like this ever on screen!!! Moves like a dream 🤩🤩🤩

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 25, 2021