ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పుట్టిన రోజు నేడు(డిసెంబర్‌ 21). ఈ సందర్భంగా పలువురు సీనీ ప్రముఖులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఆయనకు బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలియజేస్తున్నారు. ‘వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఆయురారోగ్యాలతో, సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను’అంటూ సీఎం జగన్‌కు టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో నాగార్జున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Wishing dear @ysjagan garu a very happy birthday!!May you be blessed with health and happiness always!!💐 #HBDYSJagan

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) December 21, 2022