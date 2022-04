రాకీ భాయ్‌ తీసుకొచ్చిన కేజీయఫ్‌ 2 తుపాన్‌కు ఇండియన్‌ బాక్సాఫీస్‌ పీస్‌ పీస్‌ అవుతోంది. భారతీయ చరిత్రలోనే ఏ సినిమా కొల్లగొట్టని వసూళ్లను రాకీ భాయ్‌ కొట్లగొడుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా ఐదు రోజుల్లో 625 కోట్ల రూపాయలను వసూలు.. సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది. ఒక్క ఐదో రోజే ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.73.29 కోట్లను వసూళ్లు చేయడం గమనార్హం.

Becomes the 9th HIGHEST grossing movie of all time. [Indian Films] #Yash #KGF2

పేరుకు కన్నడ సినిమానే అయినా.. హిందీ ఇండస్ట్రీలోనూ రికార్డులన్నింటిని బద్దలు కొడుతోంది కేజీయఫ్‌2. అక్కడ అత్యంత వేగంగా 100 కోట్లు, అంతకంటే వేగంగా ఐదు రోజుల్లోనే రూ.219.6 కోట్లను రాబట్టి సౌత్‌ సినిమాల సత్తా ఏంటో నిరూపించింది. కేజీయఫ్‌ 2 స్పీడ్‌ ఇదే విధంగా కొనసాగితే మాత్రం.. బాహుబలి2 రికార్డు(రూ.500 కోట్ల వసూళ్లు)ను బద్దలు కొట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

టాలీవుడ్‌లో తొలిరోజు రూ.19.5 కోట్ల షేర్‌ సాధించిన ఈ చిత్రం.. ఐదు రోజుల్లో రూ.58.6 కోట్లను రాబట్టింది. ఐదు రోజుల్లోనే ఓ డబ్బింగ్‌ మూవీ టాలీవుడ్‌లో రూ.58 కోట్ల షేర్‌ రాబట్టడం ఇదే తొలిసారి. గతంలో ఈ రికార్డు రజనీకాంత్‌ ‘రోబో’పేరిట ఉండేది. టాలీవుడ్‌లో ఈ మూవీకి రూ. 74 కోట్ల థియేట్రికల్‌ బిజినెస్‌ జరిగింది. బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ కావాలంటే రూ. 75 కోట్ల వరకు షేర్‌ను రాబట్టాల్సి ఉంది. కేజీయఫ్ 2 కలెక్షన్ల జాతర ఇలాగే కొనసాగితే మాత్రం కేజీయఫ్ 2 ఆర్ ఆర్ ఆర్ వెయ్యి కోట్ల రికార్డ్ ను బద్దలు కొట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

#KGF2 is UNSTOPPABLE... SUPERB HOLD on a working day [Mon]... Eyes ₹ 270 cr [+/-] in *extended Week 1*... Should cross #Dangal *lifetime biz*, if it maintains the pace... Thu 53.95 cr, Fri 46.79 cr, Sat 42.90 cr, Sun 50.35 cr, Mon 25.57 cr. Total: ₹ 219.56 cr. #India biz. pic.twitter.com/MFUVWTXTJB

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 19, 2022