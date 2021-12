RRR Kerala Pre Release Event: తెలుగు ప్రేక్షకుడు మాత్రమే కాదు.. యావత్‌ దేశం ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తోంది. సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గరపడుతుండడంతో ప్రమోషన్స్‌ వేగం పెంచేసింది జక్కన్న టీం. ఈ క్రమంలో ఏ రాష్ట్రంలో ప్రమోషన్‌కి వెళ్లినా.. అక్కడి భాషలో, తమ యాక్టివ్‌నెస్‌తో అక్కడి సినీ అభిమానుల్ని, మీడియాను ఎట్రాక్ట్‌ చేస్తున్నారు జూ. ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌చరణ్‌లు.

#RoarOfRRRinKerala తాజాగా కేరళలోనూ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీం సందడి చేసింది. బుధవారం సాయంత్రం తిరువనంతపురంలో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ నిర్వహించింది చిత్ర యూనిట్‌. ఈ కార్యక్రమానికి దర్శకుడు రాజమౌళి టీంతో పాటు మాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో టొవినో థామస్‌ గెస్ట్‌గా హాజరయ్యాడు. దాదాపు ఏడు నెలలపాటు షూటింగ్‌లో పక్కపక్కనే ఉండడంతో తమ బంధం బలపడలేదని.. ఈ అనుబంధం అంతకు ముందు నుంచే ఉందని గుర్తుచేసుకుంటూ ఎమోషనల్‌ అయ్యారు రామ్‌చరణ్‌, తారక్‌లు.

‘‘నాలో ఇంకో భాగం నా బ్రదర్‌. నా సోదరుడు లేకుండా ఈ సినిమా సాధ్యమయ్యేది కాదు. భవిష్యత్తులో.. బ్రదర్‌ తారక్‌తో గడిపిన క్షణాల్ని జీవితాంతం గుర్తు పెట్టుకుంటానని కామెంట్‌ చేశాడు రామ్‌ చరణ్‌. దానికి ప్రతిగా మైకు అందుకున్న జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌.. ‘చరణ్‌ కూడా నాలో సగమే! ఏ సగం అని మీరు అడొగచ్చు.. దానికి నా ఎడమ వైపు అని చెప్తా. ఎందుకంటే గుండె ఉంది అక్కడే కాబట్టి.

ఇదేం పబ్లిసిటీ స్టంట్‌ కాదు. మా బంధం ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ కంటే ముందే పుట్టింది. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ కోసం మేం కలవలేదు. మేం స్నేహితులం అయినందునే ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సాధ్యమైంది. ఇంతకంటే మా బంధం గురించి ఎక్కువ చెప్పలేను. (తెలుగులో..) దేవుడికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా.. రెండు వందల రోజులు నా బ్రదర్‌తో గడిపే క్షణాలు నాకిచ్చినందుకు. ఈ బంధం కేవలం ట్రిపుల్‌ ఆర్‌తో ముగిసిపోదంటూ రామ్‌-చరణ్‌ అభిమానులు అంటూ ఆసక్తికర కామెంట్లు చేశాడు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌.

సాధారణంగా ఇద్దరు అగ్రహీరోల సినిమా అంటే.. సోషల్‌మీడియాలో వార్‌కి రెడీగా ఉంటారు ఫ్యాన్స్‌. కానీ, ఈ ఇద్దరు యంగ్‌స్టార్‌ హీరోలు ఇగోలకు పోకుండా ఒకరినొకరు పొగడ్తలతో ముంచెత్తుకోవడం, ఒకరిపై మరొకరు అభిమానాన్ని చాటుతుండడం.. అన్నింటికి మించి ‘బ్రదర్స్‌’ బాండింగ్‌తో ఆకట్టుకోవడం మెచ్చుకోదగ్గ పరిణామం!. ఇండియన్‌ సినిమాలో ఈమధ్యకాలంలో కనిపించని ఈ పరిణామాన్ని.. బాలీవుడ్‌ సైతం ఆసక్తిగా గమనిస్తుండడం మరో విశేషం. ఆల్‌ దిస్‌ క్రెడిట్‌ గోస్‌ టు జక్కన్న ఓన్లీ.

#Xclusiv... BREAKING NEWS... 'RRR' VERY MUCH ON 7 JAN 2022... SS RAJAMOULI OFFICIAL STATEMENT TO ME... No postponement. #SSRajamouli #JrNTR #RamCharan #RRR #RRRMovie #RRRPreReleaseEvent #RoarOfRRRInKerala pic.twitter.com/DmHdvp986U

