‘మహానటి’ కీర్తి సురేశ్‌ ప్రస్తుతం దసరా మూవీ ప్రమోషన్స్‌తో బిజీగా ఉంది. శ్రీకాంత్‌ ఒదేల దర్శకత్వంలో నాని హీరోగా పాన్‌ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కిన దసరా మార్చి 30న ఘనంగా విడుదల కాబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌ జోరు పెంచిన చిత్ర బృందం దేశంలోని పలు నగరాలను పర్యటిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ముంబైలో నిర్వహించిన ప్రమోషన్స్‌లో నాని, కీర్తి సురేశ్‌, ఇతర మూవీ టీం సభ్యులతో పాటు స్పెషల్‌ గెస్ట్‌గా రానా దగ్గుబాటి హాజరయ్యాడు.

ఇదిలా ఉంటే ఈ ముంబైలోని ప్రమోషన్స్‌ ఈవెంట్స్‌ హీరోయిన్‌ కీర్తి కల్లు తాగిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. చేతితో పట్టుకోకుండా ఎత్తిన బాటిల్‌ను దించకుండ తాగి అక్కడి వారందరికి షాకిచ్చింది. కీర్తిని అలా చూసి హీరో రానా-నాని అవాక్కయ్యారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. కాగా తెలంగాణ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో నాని ఊరమాస్‌ లుక్‌లో కనిపంచనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో పలు సీన్లలో నిజంగానే తాగి నటించినట్లు నాని వెల్లడించాడు. ఏకంగా ఓ సీన్లలో అయితే ఫుల్‌ బాటిల్‌ ఎత్తి దించకుండ తాగానని ఓ ఇంటర్య్వూలో పేర్కొన్నాడు.

ఈ క్రమంలో ముంబై ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా హీరోలు నాని, రానాలతో పాటు కీర్తికి కూడా కళ్లు తాగే టాస్క్‌ ఇచ్చారు హోస్ట్‌. ఇందులో భాగంగా కీర్తి గుటుక్కున కళ్లు బాటిల్‌ ఎత్తేసింది. కాగా ‘మహానటి’లో సంప్రదాయంగా కనిపించిన కీర్తి ఈ మధ్య సోషల్‌ మీడియాలో రెచ్చిపోయి ఫుల్‌ గ్లామర్‌ షో చేస్తోంది. ఫొటో షూట్స్‌లో అందాల ప్రదర్శన చేస్తూ తరచూ ఆ ఫొటోలను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్‌ చేస్తోంది. కీర్తి ఇలా చూసి ఫ్యాన్స్‌ అంతా సర్‌ప్రైజ్‌ అవుతున్నారు. కీర్తికి ఏమైంది.. ఇలా రెచ్చిపోతుందంటూ తన పోస్ట్స్‌పై నెటిజన్లు కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

#DhoomDhaam storm in Mumbai as the crazy trio @NameisNani, @KeerthyOfficial & @RanaDaggubati recreate the hookstep of the Mass Song ❤️💃🏾#DhoomDhaam video song out today at 5:04 PM 🔥#Dasara #DasaraOnMarch30th@odela_srikanth @Music_Santhosh @Saregamasouth pic.twitter.com/1E7Q1qGJhm

— SLV Cinemas (@SLVCinemasOffl) March 22, 2023