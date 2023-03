నేచురల్‌ స్టార్‌ నాని-మహానటి కీర్తి సురేశ్‌ జంటగా నటించిన చిత్రం దసరా. శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను నిన్న(మార్చి 14న) ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. ఐదు భాషల్లో విడుదలైన ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ ప్రస్తుతం యూట్యూబ్‌ను షేక్‌ చేస్తోంది. ఇలా విడుదలైందో లేదో క్షణాల్లో ఈ ట్రైలర్‌ వేలల్లో వ్యూస్‌ తెచ్చుకుంది. ట్రైలర్‌ విడుదలైన 16 గంట్లోనే 5 భాష్లలో కలిపి 12 మిలియన్ల వ్యూస్‌, 400 వేల లైక్స్‌ను రాబట్టింది. దీంతో ఈ ట్రైలర్‌ ట్రెండింగ్స్‌లో అగ్ర స్థానంలో ఉన్నట్లు చిత్ర యూనిట్‌ ప్రకటిస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. అంతేకాదు హిందీలో కూడా ఈ ట్రైలర్‌కు అదరిపోయే రెస్పాన్స్‌ రావడం విశేషం.

కాగా బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో మూవీ నుంచి విడుదలైన టీజర్‌, సాంగ్స్‌ సినిమాపై మరింత హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నాయి. ఇటీవల విడుదలైన మూడో లిరికల్‌ సాంగ్‌ చమ్కీల అంగీలేసి.. ఓ వదినే.. చాకు లెక్క ఉండేటోడే.. కూడా ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ఎక్కడ చూసిన ఈ పాటే మారుమోగిపోతుంది. కాగా తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఈనెల 30న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

