బాలీవుడ్‌ కాంట్రవర్సీ క్వీన్‌ కంగనా రనౌత్‌ నటించిన లేటెస్ట్‌ మూవీ ధాకడ్‌. మే 20న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ మూవీ రికార్డులు తిరగరాస్తుందనుకున్నారు. కానీ అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర దారుణంగా చతికిలపడింది. దాదాపు రూ.90 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కించిన ఈ మూవీ రూ. 80- 85 కోట్ల మేర నష్టాన్ని చవిచూసింది. ప్రేక్షకులు దారుణంగా తిరస్కరించిన ఈ మూవీ తాజాగా ఓటీటీలోకి రాబోతోంది. జీ5లో జూలై 1 నుంచి స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. రజనీష్‌ ఘాయ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో అర్జుణ్‌ రాంపాల్‌, దివ్య దత్త, సస్వత చటర్జీ ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు.

Keep the fire extinguishers ready! Agent Agni is coming soon to set your screens on fire! 🔥

Watch the World Digital Premiere of #Dhaakad on 1st July, 2022 only on #ZEE5. pic.twitter.com/hEkclPUzf2

— ZEE5 (@ZEE5India) June 20, 2022