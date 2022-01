టాలీవుడ్‌కి చెందిన పలువురు స్టార్‌ హీరోల సతీమణులు సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు భార్య నమ్రత, రామ్‌ చరణ్‌ భార్య ఉపాసన, అల్లు అర్జున్‌ భార్య స్నేహ.. తమ భర్తలకు సంబంధించిన సినిమా కబుర్లతో పాటు వ్యక్తిగత విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు తమ అభిమానులతో పంచుకుంటూ నెట్టింట సందడి చేస్తుంటారు. తాజాగా వీరి జాబితాలోకి యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌ సతీమణి లక్ష్మిప్రణతి చేరారు.

Happy to join Twitter with You all! Posting my First tweet with my lovable husband @tarak9999 #NTR. pic.twitter.com/2vQNuuLVDJ

— Lakshmi Pranathi (@LakshmiNTR_) January 27, 2022